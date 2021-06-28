Пациентов с коронавирусом снова будут принимать в столичном Ramada Plaza

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Ramada Plaza снова будут принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы помните, в прошлом году мы благополучно закрыли перепрофилированный в инфекционный стационар – бывшую гостиницу «Ramada Plaza», который был задействован как ковидный и после был карантинным стационаром. Сейчас нам снова приходится там разворачивать инфекционные койки – 500 коек. Так, с сегодняшнего дня Ramada Plaza вновь будет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией», - сообщил Тимур Муратов на брифинге в акимате.

«Все эти принимаемые меры говорят о том, что количество заболевших коронавирусом растет каждый день. Мы вынуждены увеличивать койко-места, задействовать кадровый ресурс. Только в сутки в инфекционные стационары стали поступать около 150-200 человек. Из развернутых 2001 инфекционных коек свободными остаются только 598, в том числе 36 реанимационных коек», - отметил он.

По его данным, всего в отделении реанимации находятся 111 пациентов, с КВИ – 100. Из них тяжелом состоянии 57 человек, крайне степени тяжести – 43, на ИВЛ – 20.

«Необходимо отметить что все тяжелые больные 111 имеют 1-2 и более сопутствующих заболеваний. 85% пациентов в течении трех суток после госпитализации переведены в ОАРИТ. Также хочу отметить, что поступать стали люди и молодого возраста – от 30 лет и выше», - сказал Тимур Муратов.

Как ранее отметили, эпидемиологическая ситуация в столице по COVID-19 остается неблагополучной, город продолжает находиться в «красной зоне».