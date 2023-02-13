Пациентка выжила после 53 остановок сердца за сутки в больнице Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Врачи Городской многопрофильной больницы №2 боролись за жизнь пациентки 35 дней. За сутки у нее произошли 53 остановки сердца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

6 января каретой скорой помощи в МГБ №2 экстренно доставили пациентку в крайне тяжёлом состоянии из-за инфаркта миокарда. С момента поступления в течение 10 минут ей сделали операцию (каронарография и стентирование).

Кровообращение постоянно останавливалось. Всю ночь и весь день ей заново «заводили» сердце, которое то и дело переставало биться. Так, за сутки сердце останавливалось 53 раза. Пришлось подключить ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), которая выполняла функцию искусственного сердца и легких.

Врачи в течение 35 дней не отходили от пациентки, велось постоянное наблюдение по мониторам. За это время у женщины открылось кровотечение, затем пошла воспалительная реакция, сепсис и системная полиорганная недостаточность.

«Несколько раз вернуть пациента с того света, поставить на ноги и при этом сохранить все функции организма непросто. Даже опытные реаниматологи, не раз проводившие подобные операции, называют это «медицинским чудом», - отметил заведующий отделением кардио БИТ Расул Сагнаев.

«Пациентка выжила, у нее сохранилось эффективное сознание, к счастью, не пострадал головной мозг. Для этого была проделана большая командная работа врачей приемного покоя, интервенционных кардиологов, кардиохирургов, дежурных врачей кардио БИТ (Руслан Калиев, Каскыр Наурыз, Лунара Кадырова, Ришат Айткали), медсестер и санитарок. И для нас эта большая победа», – подчеркивает старший ординатор кардио БИТ Сабит Айнамкулов.

На данный момент пациентка стабильна и переведена в отделение интервенционной кардиологии.

Фото: пресс-служба акимата г. Астаны