Пациентка с коронавирусом умерла в больнице в Москве
МОСКВА. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Пожилая женщина, у которой был подтвержден коронавирус нового типа, умерла в больнице в Москве, сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Как подчеркнули в штабе, у пациентки был целый ряд хронических заболеваний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Пациентка, 79 лет, была госпитализирована 13 марта, но но личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2 <...> Скончавшаяся в инфекционной больнице пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний», - сказали в штабе.
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