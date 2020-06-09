Пациентка с коронавирусом рассказала о лечении в инфекционном госпитале Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Елизавета Кальмбах, заведующая реаниматологическим отделением детской больницы Караганды, сейчас лечится от COVID-19. Два дня она провела в реанимации, после улучшения состояния её перевели в палату. О самочувствии женщина рассказала на пресс-конференции в онлайн-режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Елизавета Кальмбах признаётся, что сама не знает, где заразилась коронавирусной инфекцией.

«На работе мы строго соблюдали все меры предосторожности. Несмотря на то, что несколько моих коллег, и я в том числе, заразились COVID-19, никто из наших пациентов не заболел. Но мы, врачи, не изолированы от общества. Я так же, как и все, хожу в магазин, езжу в автобусе. Конечно, из-за особенностей нашей работы мы в зоне риска», - говорит она.

Первые симптомы болезни врач-реаниматолог обнаружила у себя сама. В тот же день она добровольно изолировалась от общества и обратилась к коллегам за помощью.

«Я заподозрила именно коронавирусную инфекцию. Во-первых, из-за эпидемиологической обстановки. Во-вторых, у меня были характерные признаки: боли в мышцах, за грудиной. Они появились буквально через несколько часов после того, как у меня поднялась температура», - вспоминает Елизавета Кальмбах.

После обращения в скорую помощь её госпитализировали, взяли анализы и провели компьютерную томографию. Как только результаты исследований были готовы, врачи подтвердили COVID-19. Через несколько дней состояние пациентки ухудшилось, и её были вынуждены перевести в реанимацию.

«Конечно, как врач, я не привыкла быть в роли пациента. Было очень сложно смириться с тем, что не контролирую ситуацию. Но на всех этапах лечения, и я говорю это без лести, коллеги проявляли участие. Они меня поддерживали, работали максимально слаженно и эффективно, помогали мне всем, чем могли», - рассказывает детский реаниматолог.

Отмечается, за всё время нахождения в инфекционном госпитале пациентка постоянно поддерживает связь с родными и близкими по телефону.

Инфекционный госпиталь Многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова рассчитан на 100 коек. Сейчас заняты все места.

Девять больных COVID-19 находятся в реанимации, из них на аппарате искусственной вентиляции лёгких - один.

«По последним данным, основанным на врачебном опыте разных стран, подключение к ИВЛ - крайняя мера. Для подключения к нему нужно почти полностью остановить дыхание самого человека. Если есть возможность, то лучше прибегнуть к неинвазивным методам. Это когда человек дышит сам, а аппарат ему просто помогает. Восемь пациентов в реанимации сейчас дышат именно так. Они в сознании, мы даже отключаем аппарат, чтобы они могли поесть. Некоторые, у кого достаточно физических сил, сами ходят в уборную», - говорит заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Многопрофильной больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова Сергей Ким.

На сегодняшний день в Карагандинской области зарегистрировано 1 188 случаев заражения COVID-19, 530 пациентов выздоровели, 6 скончались.