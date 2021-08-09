Пациентка с 90% поражением лёгких выписалась из стационара в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау пациентка с 90-процентным поражением лёгких выписалась из инфекционного стационара. Жибек Казиева в течение трех недель получала лечение в областной больнице №2, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, 56-летняя жительница Махамбетского района Жибек Казиева поступила в больницу 17 июля с двусторонней пневмонией и 90-процентным поражением лёгких. В течение трех недель пациентка получала лечение в профильном отделении, избежав попадания в реанимацию. Благодаря слаженной работе врачей, а также стойкости и упорству самой пациентки, Жибек выписали из больницы 8 августа. В дальнейшем она будет находиться под наблюдением районного участкового врача.

«Это первый случай в регионе, когда пациентка с большим процентом поражения лёгких смогла побороть тяжелое заболевание, не попав в отделение реанимации. В настоящее время 98% больных с пневмонией получают лечение в профильном отделении инфекционного стационара, в реанимацию попадают лишь единицы», - рассказала лечащий врач пациентки Айдана Галымжанкызы.Жибек Казиева поблагодарила врачей, которые помогли ей побороть опасную инфекцию, а также призвала жителей области строго соблюдать меры санитарной безопасности.Наша справка. В Атырауской областной больнице №2 получают лечение 179 человек, из них 18 пациентов лежат в реанимации.