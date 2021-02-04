Пациентка с 87-процентным поражением легких из СКО: я не верила в коронавирус

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Северо-Казахстанской области рассказала, что стала ценить жизнь еще больше, когда не могла сделать самостоятельно ни одного вдоха в реанимации инфекционного стационара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ботагоз Спанбековой 45 лет. У нее двое детей. Недавно она переболела COVID-19. Была в реанимации несколько дней. Женщина поделилась своей историей выздоровления и борьбы за жизнь.

«Думаю, что заразилась на мероприятии своих друзей. Там были гости из Алматы, Тараза, Петропавловска. Буквально через четыре дня у меня началась одышка, потом подскочила температура. Не верила, что заболела коронавирусом. Пила разные таблетки. Но дышать становилось с каждым днём всё труднее. В один из дней я упала прямо посреди зала ночью. Дочь вызвала скорую помощь. Под утро я оказалась в реанимации. Мне было очень тяжело дышать. Ни рук, ни ног поднять не могла. Кашель был лающий. Даже не могу объяснить то состояние», - вспоминает Б.Спанбекова.

Говорит, что в больнице только и думала о своих детях, которых воспитывает одна, и боялась умереть.

«У меня на 87% поражение лёгких. Это были ужасные пять дней в реанимации, когда медсестры носят тебе кислородные баллоны и пока их меняют, ты не можешь даже пару минут сам дышать. Я даже не могу объяснить, насколько мне было тяжело. В тот момент я поняла цену своей жизни», - сказала женщина.

По ее словам, она не верила в существование коронавируса, пока не оказалась в стационаре.

«Это была моя ошибка. Мне стыдно перед врачами за то, что не верила, а они ведь спасают всех: и тех, кто верит, и кто - нет. Я призываю всех отказаться от каких-либо мероприятий, походов в гости. Не смотрите на то, обидятся или нет, учитесь на ошибках других, на моих ошибках. Поход в гости не стоит вашей жизни. Обращайтесь к медикам и не доводите до такого тяжёлого состояния себя, как это сделала я. Я чудом выжила, благодаря стараниям медиков», - сказала Б.Спанбекова.



