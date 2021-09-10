Пациента со 100-процентным поражением легких вылечили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице выписали больного, поступившего со 100-процентным поражением легких. Асхат Отызбаев, который 20 дней находился в реанимации, благодаря врачам выздоровел и был выписан домой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

«25 июля, в нашу больницу поступил пациент Асхат Отызбаев, которого сегодня мы выписываем. На третий день дыхание стало затрудненным, состояние ухудшилось. Тогда еще сделали компьютерную томографию, оказалось, что легкие повреждены на 100 процентов. В связи с этим его перевели в реанимационное отделение. После 20 дней в реанимации его состояние улучшилось, и сегодня мы проводили его домой», - рассказала врач-пульмонолог многопрофильной городской больницы №3 Сапаркуль Бердешова-Абильдаева.

По словам врачей, причиной ухудшения состояния Асхата было то, что он не получил вакцину. Независимо от возраста пациента, если он привит, болезнь протекает легко, и среди вакцинированных в реанимацию попадают единицы, говорят врачи.

«Когда я попал в больницу, я не мог ходить и даже говорить. Сейчас я самостоятельно хожу и разговариваю. Я бесконечно благодарен врачам», - сказал Асхат Отызбаев.

Отметим, что единственный эффективный способ победить коронавирусную инфекцию – это выработка коллективного иммунитета посредством вакцинации. Только привившись можно защитить здоровье свое и окружающих.