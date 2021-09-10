РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:15, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пациента со 100-процентным поражением легких вылечили в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице выписали больного, поступившего со 100-процентным поражением легких. Асхат Отызбаев, который 20 дней находился в реанимации, благодаря врачам выздоровел и был выписан домой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

    «25 июля, в нашу больницу поступил пациент Асхат Отызбаев, которого сегодня мы выписываем. На третий день дыхание стало затрудненным, состояние ухудшилось. Тогда еще сделали компьютерную томографию, оказалось, что легкие повреждены на 100 процентов. В связи с этим его перевели в реанимационное отделение. После 20 дней в реанимации его состояние улучшилось, и сегодня мы проводили его домой», - рассказала врач-пульмонолог многопрофильной городской больницы №3 Сапаркуль Бердешова-Абильдаева.

    По словам врачей, причиной ухудшения состояния Асхата было то, что он не получил вакцину. Независимо от возраста пациента, если он привит, болезнь протекает легко, и среди вакцинированных в реанимацию попадают единицы, говорят врачи.

    «Когда я попал в больницу, я не мог ходить и даже говорить. Сейчас я самостоятельно хожу и разговариваю. Я бесконечно благодарен врачам», - сказал Асхат Отызбаев.

    Отметим, что единственный эффективный способ победить коронавирусную инфекцию – это выработка коллективного иммунитета посредством вакцинации. Только привившись можно защитить здоровье свое и окружающих.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!