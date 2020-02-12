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Пациента с коронавирусом вылечили в России
ЧИТА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Врачи выписали из больницы гражданина КНР, который был госпитализирован 26 января с коронавирусом на территории Забайкалья. Об этом сообщили журналистам в среду в Ситуационном центре Забайкальского края, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на ТАСС.
«Пациент выздоровел и выписан из Краевой инфекционной больницы», - сообщили в Ситуационном центре.
26 января в Забайкальском крае гражданин Китая обратился за помощью к медикам, в тот же день он был госпитализирован в Краевую инфекционную больницу, факт заражения коронавирусом подтвердился не сразу - второй анализ дал положительный результат. Его жена и дочь были изолированы в специализированные боксы и находились под наблюдение инфекционистов.
В конце января в РФ были выявлены два подтвержденных случая заражения коронавирусом - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Пациенты были госпитализированы. Болезнь у граждан КНР в России протекала в легкой форме.
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