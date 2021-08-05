Пациента с 96-процентным поражением легких спасли павлодарские врачи
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 46-летний мужчина провел в реанимации более трех месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказал врач-реаниматолог областного кардиоцентра Владимир Крокус.
По его словам, индийский штамм (штамм «дельта» - ред.) коронавируса развивается стремительно. При поступлении пациент может иметь 25% поражения легких, а через два дня даже при интенсивной терапии этот показатель превышает 80%.
Соответственно, количество таких больных в реанимации увеличилось в разы.
«46-летний мужчина на момент поступления в стационар имел 40% поражения легкий, через несколько дней уже 60%, а потом и 96%. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое, учитывая сопутствующую патологию: сахарный диабет и артериальную гипертонию», – рассказал Владимир Крокус.
95 дней пациент провел в реанимации, из них 86 – на экстракорпоральной мембранной оксигенации (метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности).
Врачи поставили его на ноги, сейчас мужчина находится дома.
«1,5 месяца в реанимации, из них три недели на искусственной вентиляции легких, провела еще одна пациентка. Это колоссальные усилия и уход. Кроме прочего, пациентам в реанимации на искусственной вентиляции легких каждый час надо менять положение тела, чтобы не было пролежней», – дополнил спикер.Как сообщил руководитель управления здравоохранения области Айдар Ситказинов, с внесением 15 июля изменений в прокол лечения коронавируса на начальной стадии заболевания врачи начали применять новый противовирусный препарат ремдесивир.
Отметим, что на стационарном лечении сейчас находятся 1542 человека. Занятость коечного фонда инфекционных стационаров 59,5%, в реанимации 100 человек, 21 из них – на ИВЛ.
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