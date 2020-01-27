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Пациента на руках два километра несли работники скорой помощи в Павлодарской области

27 Января 2020 16:05
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Пациента на руках два километра несли работники скорой помощи в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Из-за большого количества снега карета скорой помощи не смогла проехать к дому 67-летнего пациента, у которого случился инфаркт, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всё произошло в ночь с 25 на 26 января в селе Жетекши, в пригороде Павлодара. На вызов о болях в области сердца направили кардиологическую бригаду, однако прибывшие на место медработники не смогли проехать к дому – дорога была завалена снегом, - сообщила журналистам пресс-служба станции скорой медицинской помощи Павлодарской области. - Сотрудникам службы 103 пришлось добираться до пациента пешком. На фоне инфаркта у мужчины диагностировали отёк легких».

Оказав ему первую помощь, врачи пронесли больного на носилках до реанимобиля два километра. Ситуацию осложнили тёмное время суток и практически непроходимые сугробы, но пациента в итоге доставили в стационар, и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
«Несмотря на закрытые из-за непогоды трассы внутри Павлодарской области, санитарная авиация скорой помощи реагирует на срочные и сложные вызовы. Утром, 27 января, на пульт 103 поступил звонок из Баянаульского района; там у новорожденного мальчика началось кишечное кровотечение. Бригада санавиации экстренно прибыла в районную больницу и уже готовит маленького пациента к транспортировке в детскую областную больницу».
За прошедшие выходные в Павлодарской области, благодаря методу «удержания звонка», приняли роды. В службу 103 поступил вызов о том, что у 32-летней беременной женщины начались частые схватки. Пока бригада скорой помощи добиралась к ней, диспетчер говорил супругу пациентки, что делать до приезда врачей.
«Медработники были на месте через пять минут после вызова. Появившегося на свет мальчика и его маму доставили в городскую больницу №1, сейчас с ними всё в порядке», - добавили в скорой помощи.
Ещё один случай домашних родов произошёл в посёлке Майкаин Баянаульского района. Бригада скорой помощи оперативно прибыла к 29-летней девушке и приняла роды. Новорождённой девочке оказали первую помощь, после чего вместе с мамой доставили в стационар поселка.
«В станции скорой медицинской помощи Павлодарской области установлена автоматизированная система управления, которая позволяет в течение одной минуты выяснить адрес звонящего и направить на вызов ближайшую бригаду. На сегодняшний день из-за вспышки вирусных инфекций в службу 103 поступают более 1000 вызовов в сутки, что на 30-40 процентов больше, чем в обычные дни», - подсчитали медики.
С июня 2019 года в регионе применяют метод «удержания звонка». За семь месяцев диспетчеры скорой помощи уже провели 107 «удержаний звонка», помогая принять роды, остановить кровотечение или извлечь инородное тело из дыхательных путей.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, Здравоохранение,
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Автор:

Антон Гагарин

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