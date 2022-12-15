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Пациент психиатрической клиники «заложил бомбу», чтобы сбежать из медучреждения

15 Декабря 2022, 19:10
Пациент психиатрической клиники «заложил бомбу», чтобы сбежать из медучреждения

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На четвертый день поисков полицейские задержали «автора» ложного сообщения о «бомбе», якобы заложенной в здании Центра психического здоровья в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 11 декабря 2022 года в 13:58 на пульт «102» поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании Жамбылского областного центра психического здоровья.

«Сотрудники правоохранительных органов, оперативно прибывшие по указанному адресу, провели специальные мероприятия. В результате проверки взрывное устройство не обнаружено. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 21-летнего жителя областного центра», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

Как признался задержанный молодой человек, находившийся на принудительном лечении в этом учреждении, таким образом он планировал сбежать из Центра психического здоровья.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Подозреваемый полностью признал вину. Его поместили в изолятор временного содержания города Тараза, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


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