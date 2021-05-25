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    13:33, 25 Май 2021 | GMT +6

    Пациент, поступивший с 90% поражением легких, выписался из стационара в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 30-летний житель столицы поступил в Многопрофильную городскую больницу №3 с 90% поражением легких в начале мая. Благодаря слаженной работе медиков пациент сегодня выписался из стационара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Мужчину госпитализировали в критическом состоянии в реанимационное отделение Многопрофильной городской больницы №3, перепрофилированной под ковидный стационар, 4 мая.

    По словам самого пациента, болезнь развивалась постепенно. Через 2-3 дня в тот же стационар была госпитализирована женщина, которая была в контакте с больным.

    «Сначала я пытался лечиться дома. Самолечение привело к тяжелому состоянию. Спустя пару дней, на лечение положили мою родственницу, у которой тоже диагностировали COVID-19», - отметил пациент.

    Особую благодарность мужчина выражает медсестрам и санитаркам реанимации.

    «Санитарки кормили меня с ложки, я не мог ни дышать, ни есть самостоятельно. Одна из них – Асия, я запомнил ее по имени. И еще две санитарки имен и фамилий, которых я не запомнил. Жаль, что я даже в лицо не узнаю их, они ведь работают в СИЗ - лиц не видно», - говорит мужчина.

    Он также утверждает, что если бы не такое трепетное отношение медперсонала, самостоятельно вряд ли бы оправился.

    «Большую роль в спасении нас, пациентов сыграли и медсестры, и врачи инфекционного отделения. Все они работают очень слаженно и в тандеме, поэтому и получаются такие результаты. И, конечно, многое зависит от руководства. Правильная организация очень много значит. Благодарю директора МГБ №3 за умелую организацию работы. Всем медработникам, кто принимал участие в моем лечении и восстановлении говорю «спасибо», - отметил пациент.

    Кардиолог Дарига Блялова добавила, что ситуация с пациентом была крайне серьезная. По словам врача, неоднократно собирались консилиумы с главным внештатным специалистом по тактике лечения.

    «Было крайнее тяжелое состояние. КВИ сказалась на состоянии не только легких, но и других органов со стороны печени, почек, сердца пациента. Надеемся, что при дальнейшем соблюдении режима и прописанного нами лечения пациент полностью восстановится», - добавили врачи центра.


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