Пациент напал на врача в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Факт нападения на врача в больнице Караганды попал на видео. Что стало причиной конфликта, разбираются полицейские, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео с камер видеонаблюдения, где пациент ударил в лицо врача. Конфликт произошел в Областном центре травматологии и ортопедии имени Х.Ж. Макажанова города Караганды. На кадрах можно увидеть, как мужчина обнимает врача за плечо. Тот в свою очередь убирает руку парня. Из-за чего он разозлился и ударил доктора в лицо.

По факту нападения на врача в больнице полиция Караганды возбудила уголовное дело.

«Данный факт зарегистрирован. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ситуацию также прокомментировали в управлении здравоохранения.

«16 апреля в травмпункт больницы имени профессора Х. Ж. Макажанова с жалобами на умеренную боль и отек в области правой кисти обратился мужчина 1986 года рождения. Со слов пациента, травма была получена в результате падения на правую кисть. В результате обследования выставлен диагноз «закрытый оскольчатый перелом правой кисти», наложена фиксирующая повязка. После чего пациент был направлен на оперативное лечение с целью недопущения повторного смещения кости. Однако от наложения гипса больной категорически отказался. Вел себя агрессивно, нанес телесные повреждения дежурному врачу-травматологу», - сообщили в ведомстве.

Пострадавший врач не намерен прощать правонарушителя и хочет добиться наказания дебошира, предусмотренного законом.