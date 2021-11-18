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Пьяный житель Усть-Каменогорска сообщил в полицию о предстоящем теракте

18 Ноября 2021 14:45
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Пьяный житель Усть-Каменогорска сообщил в полицию о предстоящем теракте

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пьяный житель Усть-Каменогорска сообщил в полицию о предстоящем теракте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДП Восточно-Казахстанской области в Instagram.

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По информации @noks_oskemen, тревожный звонок раздался 18 ноября около пяти утра. Горожанин заявил, что террористический акт произойдет в 6-7 утра в жилой зоне на проспекте К. Сатпаева.

В полиции оперативно определили личность звонившего.

— 41-летний устькаменогорец заявил, что пошутил, — сообщил руководитель УП Усть-Каменогорска Андрей Мула. — Мужчина рассказал, что всю ночь употреблял алкоголь, а утром решил пошутить таким образом.

Экспертиза выявила у шутника среднюю степень алкогольного опьянения.


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#Восточно-Казахстанская область   #Маулен Ашимбаев  
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