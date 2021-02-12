Пьяный водитель забуксовал под камерой видеонаблюдения в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области еще один водитель может лишиться прав на семь лет и провести 15 суток под арестом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, ситуацию в одном из сел региона можно назвать курьезной, если бы не серьезность обстоятельств и наказания.

34-летний житель Жамбылского района ночью забуксовал на улице и пошел домой за лопатой. В это время дежурный районного отдела полиции просматривал камеры и заметил, как горе-водитель нетвердой походкой отправился за инструментом.

Полицейские застали его за откапыванием автомобиля. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало состояние опьянения.

Собранный административный материал за управление в нетрезвом виде передали в Жамбылский районный суд для принятия соответствующего решения. Водителю грозят административный арест на 15 суток и лишение прав на семь лет.

В регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Около 400 сотрудников полиции в усиленном режиме ведут проверки на дорогах.

«За два дня на дорогах области задержали 8 человек, управлявших транспортом после употребления спиртного. Выявлены четыре водителя, ранее лишённые права управления. Все они привлечены к административной ответственности. Всего за эти дни зарегистрировали 508 различных правонарушений на дорогах», - сказал старший инспектор по особо важным поручениям Азамат Жамуков.