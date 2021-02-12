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    22:00, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Пьяный водитель забуксовал под камерой видеонаблюдения в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области еще один водитель может лишиться прав на семь лет и провести 15 суток под арестом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, ситуацию в одном из сел региона можно назвать курьезной, если бы не серьезность обстоятельств и наказания.

    34-летний житель Жамбылского района ночью забуксовал на улице и пошел домой за лопатой. В это время дежурный районного отдела полиции просматривал камеры и заметил, как горе-водитель нетвердой походкой отправился за инструментом.

    Полицейские застали его за откапыванием автомобиля. От мужчины исходил резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало состояние опьянения.

    Собранный административный материал за управление в нетрезвом виде передали в Жамбылский районный суд для принятия соответствующего решения. Водителю грозят административный арест на 15 суток и лишение прав на семь лет.


    В регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Около 400 сотрудников полиции в усиленном режиме ведут проверки на дорогах.

    «За два дня на дорогах области задержали 8 человек, управлявших транспортом после употребления спиртного. Выявлены четыре водителя, ранее лишённые права управления. Все они привлечены к административной ответственности. Всего за эти дни зарегистрировали 508 различных правонарушений на дорогах», - сказал старший инспектор по особо важным поручениям Азамат Жамуков.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы
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