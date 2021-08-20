Пьяный водитель врезался в столб в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау пьяный водитель врезался в столб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
20 августа около 03:20 сотрудники батальона патрульной полиции Управления полиции города Атырау по улице Кабдолова около «АНПЗ» выявили 40-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2170, который, не справившись с управлением, совершил столкновение с электроопорой, расположенной на обочине дороги.
В ходе проверки полицейские заподозрили, что водитель употребил алкогольные напитки. С заключением медицинской экспертизы выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести.
«В настоящее время ведется сбор документов для определения размера ущерба, причиненного электростолбу в результате удара, и принятия законного решения в отношении данного гражданина. С начала года к административной ответственности привлечено около 30 водителей, совершивших мелкие дорожно-транспортные происшествия в состоянии алкогольного опьянения», – рассказал начальник Департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.
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