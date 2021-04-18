Пьяный водитель врезался в шесть автомобилей в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Водитель легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения врезался в шесть припаркованных автомобилей на одной из улиц Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

Как сообщили в департаменте полиции города Нур-Султан, 16 апреля текущего года в 01:00 33-летний водитель автомашины марки «Kia», находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя по проспекту Богенбай батыра, допустил столкновение с шестью припаркованными автомашинами.

«В результате ДТП пострадавших нет. В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 608 ч. 3 КРКоАП. По решению суда водитель признан виновным в совершении ДТП и привлечен к административной ответственности в виде ареста на 20 суток и лишен права управления транспортным средством сроком на на 7 лет. Автомашина водворена на коммунальную стоянку», - сообщили в ведомстве.



