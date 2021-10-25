РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:00, 24 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пьяный водитель врезался в газопровод в пригороде Актау: машина сгорела

    None
    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель врезался в газопровод в пригороде Актау. В результате столкновения машина и газопровод загорелись, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    По информации полиции, 23 октября в 22:00 на пульт дежурного отдела полиции Мунайлинского района поступил вызов о ДТП в селе Баскудук.

    Установлено, что водитель УАЗ «Patriot» в состоянии алкогольного опьянения врезался в газовую трубу. В результате столкновения машина и газопровод загорелись.

    Пожар ликвидирован силами спасателей и работниками газовой службы. Пострадавших нет.

    На водителя полиция составила административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества).

    Наказание по данной статье предусматривает административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!