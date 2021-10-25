Пьяный водитель врезался в газопровод в пригороде Актау: машина сгорела

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель врезался в газопровод в пригороде Актау. В результате столкновения машина и газопровод загорелись, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

По информации полиции, 23 октября в 22:00 на пульт дежурного отдела полиции Мунайлинского района поступил вызов о ДТП в селе Баскудук.

Установлено, что водитель УАЗ «Patriot» в состоянии алкогольного опьянения врезался в газовую трубу. В результате столкновения машина и газопровод загорелись.

Пожар ликвидирован силами спасателей и работниками газовой службы. Пострадавших нет.

На водителя полиция составила административный протокол по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества).

Наказание по данной статье предусматривает административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.