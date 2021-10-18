Пьяный водитель вез беременную жену в роддом - суд Актобе вынес приговор

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержали пьяного водителя, который вез беременную жену в роддом. Мужчина ранее был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Суд назначил актюбинцу тюремный срок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2019 году 34-летнего актюбинца лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. В сентябре этого года мужчина снова сел за руль нетрезвым и уже без прав на вождение.

По словам обвиняемого, ему нужно было довезти жену до роддома в поселке Жанаконыс и могло пройти много времени, прежде чем приехала бы скорая помощь, поэтому он решил отвезти ее сам.

Однако на улице Есет батыра полицейские задержали его за рулем автомашины Škoda. Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы и пожизненному лишению водительских прав.

В полиции отметили, что пьяный или в наркотическом опьянении водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения.

К примеру, вчера ночью в Актобе на улице Мясоедова пьяный водитель автомашины «ВАЗ -21099» допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ -2115» и скрылся с места происшествия.

На установление и задержание виновника, скрывшегося с места ДТП, был ориентирован весь личный состав.

«Во время преследования водитель автомашины «ВАЗ-21099», не справившись с управлением, допустил опрокидывание в кювет. Пострадавших нет. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», - прокомментировал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.