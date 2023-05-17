Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Пьяный водитель в Колорадо поменялся местами с собакой, чтобы избежать ареста

Автор:  
Татьяна Кудренок
17 Мая 2023, 23:00
Пьяный водитель в Колорадо поменялся местами с собакой, чтобы избежать ареста Фото: Pixabay.com

ДЕНВЕР. КАЗИНФОРМ - Превысивший скорость водитель попытался поменяться местами со своей собакой на пассажирском сиденье, чтобы избежать ареста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на USA Today.

Полицейский, остановивший машину в тот вечер в городе Спрингфилд, наблюдал за разворачивающейся странной сценой в автомобиле.

Пьяный водитель пытался поменяться местами со своей собакой. Он сообщил стражу порядка, что это не он «управлял» автомобилем, а также попытался скрыться от полицейского, когда его спросили об употреблении алкоголя.

Убежать далеко у горе-водителя не получилось. Мужчина, имя которого не называется, был арестован в нескольких метрах от машины и обвинен в вождении в нетрезвом виде, сопротивлении аресту и превышении скорости. Его доставили в больницу, прежде чем отправить в тюрьму.

Что касается его собаки, имя которой полиция также не назвала, животное было передано знакомому водителя на попечение, пока его владелец отбывает наказание в тюрьме.

«Собаке не предъявлено никаких обвинений, ее отпустили», — пошутили в полиции.


США   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Алмас Батанов назначен заместителем акима Алматинской области
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
Начато досудебное расследование в отношении Алии Кожабаевой - Антикор
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Онлайн прием на госслужбу начинают внедрять в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Подходы к вопросу обеспечения жильем пересмотрят в Казахстане
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Цены на сжиженный нефтяной газ для внутреннего рынка вырастут с 1 июля в РК
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане
Количество тестовых вопросов при поступлении на госслужбу сократят в Казахстане