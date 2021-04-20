Пьяный водитель устроил гонки с полицией в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске ночью 25-летний мужчина на «Volkswagen-Passat» пытался скрыться от патрульной полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, водитель проехал на «красный» на перекрестке в центре города. На требование полицейских остановиться не отреагировал. Напротив, продолжил движение. При этом выезжал на встречную полосу, снова проехал на запрещающий сигнал светофора.

«Несмотря на все попытки уйти от ответственности, на перекрестке улиц Мусрепова - Алтынсарина водителя задержали. От него исходил резкий запах алкоголя. Как показало медицинское освидетельствование, он находился в алкогольном опьянении. Более того, при проверке было установлено, что мужчина никогда не получал водительского удостоверения», - рассказал первый заместитель начальника управления полиции города Алибек Габдуллин.

За допущенные грубые нарушения мужчине придется нести ответственность сразу по нескольким статьям. Материалы передали в Специализированный административный суд Петропавловска. По решению суда любителя нетрезвых гонок признали виновным. Ближайшие 20 суток он проведет под арестом. Машину водворили на спецстоянку.