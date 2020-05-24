Пьяный водитель управлял грузовиком в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержали мужчину, который в алкогольном опьянении управлял грузовым автотранспортом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 20 мая во время проведения профилактического мероприятия «Участок» на автодороге «Зеренда-Щучинск» вблизи АЗС «КазМунайГаз» сотрудниками полиции было замечено автотранспортное средство марки «Маz 53331», которое двигалось с невключенными фарами ближнего света.

«Для пресечения нарушения и предупреждения водителя сотрудниками полиции с использованием специального громкоговорящего устройства, был подан сигнал об остановке, однако водитель транспортного средства проигнорировал требование полицейских и продолжил движение», - рассказали в ведомстве.

При помощи дополнительных сил сотрудников батальона патрульной полиции транспортное средство остановлено, за рулем находился 38-летний житель Кокшетау. В ходе проверки документов сотрудники полиции почувствовали резкий запах алкоголя.

«Согласно заключению медицинского освидетельствования, у водителя установлена легкая степень опьянения. Автотранспортное средство марки «Маz53331» водворено на специализированную стоянку города Кокшетау. По данному факту стражами порядка начато досудебное производство по ст. 46 УК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения».



