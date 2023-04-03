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Пьяный водитель управлял автобусом в Актобе

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Апреля 2023, 20:07
Пьяный водитель управлял автобусом в Актобе Фото: polisia.kz

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пьяного водителя автобуса задержала полиция Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

2 марта на пересечении улиц Мира и Тургенева в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность детей на дороге» за нарушение ПДД был остановлен маршрутный автобус ПАЗ. Водитель своим поведением вызвал подозрение у сотрудников полиции. Как показало медицинское освидетельствование, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено административное производство по части первой статьи 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Водителю грозит административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет. Автобус водворен на специальную штрафную стоянку. Материал направлен на рассмотрение в административный суд.

Также в отношение механика автопарка составлен административный протокол по статье 619 ч.1 КоАП РК «Допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения».


Актюбинская область   Борьба с преступностью   Транспорт  
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