Пьяный водитель управлял авто с поддельными номерами в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау пьяный водитель управлял автомашиной с поддельными номерами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Атырау прошлой ночью сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль «Toyota Avalon», государственный знак которого вызвал у них подозрение. При проверке выяснилось, что государственные знаки на автомобиле поддельные. По итогам медицинского освидетельствования установлено, что 23-летний водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени», - сообщила пресс-служба департамента полиции региона.
По информации ведомства, в отношении нарушителя были собраны и направлены в специализированный административный суд города Атырау соответствующие документы. Постановлением суда ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.
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