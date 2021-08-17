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Пьяный водитель столкнулся с дорожно-уборочной машиной в Нур-Султане

17 Августа 2021 10:47
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Пьяный водитель столкнулся с дорожно-уборочной машиной в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 04.05 часов водитель автомашины ВАЗ-21099, проезжая по улице Аль-Фараби, не затормозил и совершил наезд на дорожную технику. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия полицейские заметили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-слуэбу ДП столицы.

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Также, при проверке документов выяснилось, что в 2018 году решением суда 30-летний водитель был лишен права управления транспортным средством за вождение ТС в состоянии алкогольного опьянения.

Однако, несмотря на наказание, водитель повторно сел за руль в нетрезвом виде. По данному факту нарушителя доставили в управление полиции, автомашина водворена на коммунальную стоянку.

В отношении подозреваемого проводится расследование по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения…».

В полиции напомнили, что с января 2020 года санкции за управление транспортным средством водителей лишенных права управления транспортным средством, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсиманического опьянения, ужесточены.

Как отметил руководитель полицейского ведомства Ержан Саденов, с начала года в Нур-Султане 40 граждан, ранее лишенных права управления транспортными средствами, привлечены к уголовной ответственности за вождение в состоянии опьянения. За прошлый 2020 год по статье 346 УК РК к уголовной ответственности привлекли 45 водителей.


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#Нур-Султан   #ДТП  
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