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Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке

17 Марта 2023, 20:19
Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке Фото: t.me/POLICE_of_KZ

АРКАЛЫК. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке. Он задержан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

26-летний водитель за рулем автомобиля марки «ВАЗ 2112» врезался в остановку общественного транспорта. Сотрудники полиции доставили его в медицинское учреждение для освидетельствования. Мужчина находился в лёгкой степени алкогольного опьянения.

Водитель водворен в комнату временного задержания. Составлен административный протокол по статье 608 КоАп РК. Санкция статьи предусматривает арест сроком на 20 суток и лишение права управления автомобилем сроком на 7 лет. В полиции добавили, что во время ДТП людей на остановке не было.
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