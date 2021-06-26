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    23:40, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Пьяный водитель слетел на машине с трассы в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области пьяный водитель вылетел с трассы на своем автомобиле марки «Ауди», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, машину обнаружили ночью сотрудники отдела полиции Мамлютского района. Рядом с легковушкой находился 33-летний житель Петропавловска. От него исходил запах спиртного, медосвидетельствование показало алкогольное опьянение. В 2019 году его уже лишали прав на три года за вождение в нетрезвом виде.

    «К людям, позволяющим себе игнорировать решение суда о лишении права управления, и повторно садиться за руль после употребления спиртного, применяются жёсткие меры наказания: от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет с пожизненным лишением права управления транспортными средствами», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

    Всего с начала года в области зарегистрировано 34 таких фактов.

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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