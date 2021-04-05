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    13:53, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Пьяный водитель скрылся с места ДТП в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 31-летний водитель Газели столкнулся с УАЗ и скрылся с места ДТП, произошедшего на трассе «Жанажол-Кожасай». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе поисковых мероприятий выяснилось, что на момент аварии водитель Газели был в состоянии алкогольного опьянения средней степени. Кроме того, правонарушитель ранее уже был лишен права управления транспортом за езду в нетрезвом виде.

    Сейчас он находится в изоляторе. По факту проводятся следственные действия по статье 346 ч.2 УК РК «Управление ТС лицом, лишенным права управления ТС, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Актюбинская область
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