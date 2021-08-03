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Пьяный водитель сбил женщину в Усть-Каменогорске

3 Августа 2021 21:20
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Пьяный водитель сбил женщину в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За баночку пива мужчина лишен свободы и права управлять транспортным средством на немалый срок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В Усть-Каменогорске 21-летний водитель будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя иномаркой, заехал на тротуар перед продуктовым магазином в ночное время, допустив наезд на пешехода. В результате женщина получила телесные повреждения средней тяжести.

В ходе разбирательств выяснилось, что женщина выходила из магазина со своей знакомой, где перед магазином водитель легкового автомобиля допустил наезд на нее. От удара женщина упала и потеряла сознание.
По словам осужденного, момент совершения дорожно-транспортного происшествия он не помнит, так как ранее выпил пиво, после чего решил съездить в магазин за продуктами. Суд вынес решение взять 21-летнего парня под стражу из зала суда и приговорил к шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением управлять транспортным средством на 10 лет.
«Мужчина на протяжении 10 лет будет состоять на учете в службе пробации за совершенное правонарушение, квалифицированное статьей 345 части 1 УК РК», – рассказал старший инспектор пробации Левобережного района ДУИС по ВКО Азамат Сакенов.

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#Восточно-Казахстанская область   #ДТП  
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