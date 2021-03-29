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    15:48, 29 Март 2021 | GMT +6

    Пьяный водитель сбил женщину в Шалкаре

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    ШАЛКАР. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области нетрезвый водитель сбил пешехода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    27 марта в городе Шалкаре водитель автомашины Lada допустил наезд на 55-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход госпитализирована в ЦРБ города Шалкара. Согласно заключениям медицинского освидетельствования, водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Проводится досудебное расследование по ст.345-1 ч.1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения».

    Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Актюбинская область
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