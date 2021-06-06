Пьяный водитель сбил трех человек в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Трех человек сбили неподалеку от рынка «Алтын орда» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в Сети.

«Водитель К., 1997 г.р., находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управляя автомашиной марки «Ваз 21099», следуя по проспекту Райымбека в западном направлении, допустил наезд на стоящих у остановочного комплекса 3 пешеходов, которые с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения города», - сообщили в департаменте полиции Алматы.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.345-1 ч.2 УК РК.

«Подозреваемый водворен в ИВС ДП Алматы», - информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.











