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    12:25, 06 Июнь 2021 | GMT +6

    Пьяный водитель сбил трех человек в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Трех человек сбили неподалеку от рынка «Алтын орда» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео инцидента появилось в Сети.

    «Водитель К., 1997 г.р., находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управляя автомашиной марки «Ваз 21099», следуя по проспекту Райымбека в западном направлении, допустил наезд на стоящих у остановочного комплекса 3 пешеходов, которые с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждения города», - сообщили в департаменте полиции Алматы.

    По данному факту начато досудебное расследование по ст.345-1 ч.2 УК РК.

    «Подозреваемый водворен в ИВС ДП Алматы», - информировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.





    Теги:
    МВД РК Видео Алматы Правоохранительные органы
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