Пьяный водитель сбил насмерть двухлетнего ребенка в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Казахстане погибли несколько детей, 450 – получили травмы. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«9 марта в Жамбылской области на трассе Сарыкемер-Туймекент пьяный водитель допустил наезд на пешеходов, в результате чего погиб двухлетний мальчик. Его мать госпитализирована. 10 марта в Нур-Султане во дворе дома по улице Сыганак школьница попала под грузовик. 9-летняя девочка погибла», - рассказала о последних случаях Ш. Турлыбек в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций.

В связи с этим Министерство внутренних дел Казахстана призывает родителей не оставлять детей без присмотра на улице и не позволять им играть возле проезжей части. Объяснять детям, что нельзя резко выходить, бегать по проезжей части, в том числе по пешеходным переходам. Других участников дорожного движения просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию ​​между автомобилями.