Пьяный водитель сбил двух пешеходов в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержали нетрезвого водителя, который сбил двух пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 24 мая в Шортандинском районе 35-летний водитель автомашины «ВАЗ-2106» совершил наезд на двух пешеходов, шедших по краю проезжей части (тротуар отсутствует на данном участке дороги).

«Согласно медицинскому освидетельствованию водитель находился в алкогольном опьянении средней степени. Двое пострадавших: 36-летняя женщина и девочка 9-ти лет- были госпитализированы», - отметили в полиции.

По словам полицейских, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 345–1 УК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». Проводятся дальнейшие следственные мероприятия,