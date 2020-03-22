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Пьяный водитель пытался прорваться через блокпост в Нур-Султане

22 Марта 2020 18:14
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Пьяный водитель пытался прорваться через блокпост в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 22 марта в 03:35 часов 30-летний водитель автомашины BMW в состоянии алкогольного опьянения, пытался проехать блокпост, несмотря на полное ограничение на въезд и выезд из столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Мужчина оказал злостное неповиновение требованиям сотрудников органов внутренних дел, выполняющих служебные обязанности по охране общественного порядка в местности, где объявлено чрезвычайное положение. Он был задержан полицейскими.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 478 КоАП РК «Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения, активное восприпятствование законным требованиям сотрудников органов внутренних дел» и ст. 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

Согласно постановлению Специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана он взят под арест сроком на 15 суток и лишен водительского права на 7 лет.

Кроме того, на нарушителя наложен штраф в размере 40 МРП. Также рядом с ним находился пассажир, который состоял на пробационном контроле. В отношении него составлен административный протокол по ст. 492 п.2 ​ КоАП РК.

«Нами была остановлена машина марки BMW, после чего, согласно алгоритму действий, к авто направился санитарный врач, но водитель резко начал движение. Нам пришлось заблокировать путь и остановить нарушителя. По результатам проведенного медицинского освидетельствования мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести», – рассказал сотрудник полиции, дежуривший на блокпосту.

Напомним, с 00:00 часов 22 марта в городах Нур-Султан и Алматы вступили в силу ограничительные меры, направленные на недопущение дальнейшего распространения вирусной инфекции.
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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт, МВД РК, Коронавирус,
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