Пьяный водитель протаранил блокпост: скончался второй полицейский, пострадавший в ДТП
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы скончался второй полицейский после того, как блокпост протаранил пьяный водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сержант полиции Дастан Абдыканов, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло около 05:30 утра в поселке Коксай Карасайского района Алматинской области, скончался в больнице, не приходя в сознание.
Напомним, в результате ДТП на месте происшествия скончался старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев 1978 года рождения.
Водитель, наехавший на бетонное ограждение блокпоста№4, а затем на патрульную автомашину, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Жангазиев Жарас Султангазиевич 1978 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области. В органах внутренних дел служил с 2001 года. Женат, воспитывал двух дочерей. Погиб на месте происшествия.
Абдыканов Дастан Маратжанулы 1994 года рождения, уроженец города Алматы. В органах внутренних дел служил с 2016 года. Женат, воспитывал дочь, 1 месяц от роду. Скончался в больнице.
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