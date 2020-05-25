Пьяный водитель протаранил блокпост: скончался второй полицейский, пострадавший в ДТП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы скончался второй полицейский после того, как блокпост протаранил пьяный водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сержант полиции Дастан Абдыканов, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло около 05:30 утра в поселке Коксай Карасайского района Алматинской области, скончался в больнице, не приходя в сознание.

Напомним, в результате ДТП на месте происшествия скончался старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев 1978 года рождения.

Водитель, наехавший на бетонное ограждение блокпоста№4, а затем на патрульную автомашину, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жангазиев Жарас Султангазиевич 1978 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области. В органах внутренних дел служил с 2001 года. Женат, воспитывал двух дочерей. Погиб на месте происшествия.

Абдыканов Дастан Маратжанулы 1994 года рождения, уроженец города Алматы. В органах внутренних дел служил с 2016 года. Женат, воспитывал дочь, 1 месяц от роду. Скончался в больнице.