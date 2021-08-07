Пьяный водитель повредил полицейскую машину в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пьяного водителя без прав, оказавшего сопротивление полицейским и повредившего служебный автомобиль, задержали в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На странице начальника департамента полиции Акмолинской области Арманбека Баймурзина в Facebook появилось видео задержания пьяного водителя, который повредил служебное авто и оказал сопротивление полицейским.

Из размещенной информации следует, что 5 августа около 22:00 на 3-м км автодороги «Жаксы-Есиль-Бузулук» водитель автомашины марки «Mitsubishi Outlander» не подчинился требованиям сотрудников полиции и стал скрываться на большой скорости.

«В ходе преследования нарушитель повредил служебную автомашину. После принудительной остановки водитель оказал сопротивление полицейским. Согласно заключению медицинского освидетельствования, нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. При проверке по базам данных установлено, что водитель 9 ноября 2017 года был лишен права управления транспортным средством сроком на пять лет. Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». Проводится досудебное расследование», - говорится в посте.

Как добавил главный акмолинский полицейский, в текущем году в регионе 243 водителя, лишенных права управления, ездили за рулем и были вновь привлечены к административной ответственности. К уголовной ответственности за езду в состоянии опьянения привлечены 74 гражданина, ранее лишенных права управления. Работа по пресечению подобных фактов ведется ежедневно.

«Старший лейтенант Кабиев К. и лейтенант Толтанов К. будут поощрены. Рискуя собственными жизнями, они, возможно, спасли чью-то жизнь. Неизвестно, чем могла закончиться эта история, если бы не бдительность полицейских», - резюмировал руководитель ведомства.







