Пьяный водитель повредил машину и скрылся в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске задержали водителя автомобиля Toyota RAV4, который повредил кузов припаркованной машины и сбежал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, водитель поврежденного Lexus собрал записи с камер видеонаблюдения, обнаружил водителя и вызвал полицейских. Как оказалось, 33-летний петропавловец был пьян. В салоне машины находились пивные банки и таблички госномеров, не принадлежащие автомобилю Toyota RAV4.

«Для разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа первого отдела полиции. Выяснилось, что задержанный горожанин ранее уже был лишен права управления транспортным средством. Следователи устанавливают все обстоятельства, в дальнейшем материалы будут переданы в суд», - прокомментировали в пресс-службе.

За один день полицейские области задержали 8 водителей, управлявших авто в нетрезвом состоянии. Выявлено 4 факта управления транспортом лицами, лишенными права управления. Зафиксировано 38 фактов превышения скорости, 35 фактов пользования за рулем телефоном и 90 нарушений со стороны пешеходов.