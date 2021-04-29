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    11:30, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Пьяный водитель опрокинул автомобиль с пассажирами в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области нетрезвый водитель опрокинул в кювет автомобиль. В салоне машины находились его супруга и друг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали в районе им. Г. Мусрепова, на трассе «Кокшетау-Рузаевка». Трое местных жителей в нетрезвом состоянии решили отправиться в соседнее село.

    «На дороге 43-летний мужчина не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и совершил опрокидывание в кювет. Об аварии полицейским сообщили другие водители, остановившиеся, чтобы оказать возможную помощь. Сельчанин и его супруга не пострадали. Их общего знакомого, который в момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении, доставили в центральную районную больницу и отпустили после оказания медицинской помощи», - рассказали в пресс-службе.

    Идет досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». Санкция ее подразумевает наказание от штрафа в размере до 1 МРП (около трех млн тенге) до лишения свободы на срок до 1 года. Виновники ДТП, совершённых в состоянии опьянения, на 10 лет лишаются права управления.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС
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