Пьяный водитель опрокинул автомобиль с пассажирами в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области нетрезвый водитель опрокинул в кювет автомобиль. В салоне машины находились его супруга и друг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали в районе им. Г. Мусрепова, на трассе «Кокшетау-Рузаевка». Трое местных жителей в нетрезвом состоянии решили отправиться в соседнее село.

«На дороге 43-летний мужчина не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и совершил опрокидывание в кювет. Об аварии полицейским сообщили другие водители, остановившиеся, чтобы оказать возможную помощь. Сельчанин и его супруга не пострадали. Их общего знакомого, который в момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении, доставили в центральную районную больницу и отпустили после оказания медицинской помощи», - рассказали в пресс-службе.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». Санкция ее подразумевает наказание от штрафа в размере до 1 МРП (около трех млн тенге) до лишения свободы на срок до 1 года. Виновники ДТП, совершённых в состоянии опьянения, на 10 лет лишаются права управления.