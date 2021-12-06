Пьяный водитель-лихач арестован в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Автомашины марки «Toyota», грубо нарушавшая ПДД и создававшая аварийные ситуации на дорогах была замечена на камерах видеонаблюдения столичного Центра оперативного управления около трех часов ночи. Лихач, подвергая опасности жизни людей, на высокой скорости дважды проехал на запрещающий сигнал светофора, едва не сбив пешехода, а затем вынудил других водителей резко изменить скорость и направление движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Принятыми мерами сотрудников полиции автомашина была заблокирована, водитель задержан.

Согласно медицинскому освидетельствованию водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. За грубые нарушения ПДД, в отношении водителя составлено шесть административных протоколов. Постановлением специализированного суда нарушитель арестован на 15 суток, лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет, автомашина водворена на коммунальную стоянку.

Полицейские предупреждают, что за вождение в нетрезвом виде санкция статьи 608 КРКобАП предусматривает лишение прав управления транспортным средством на срок до восьми лет, а также административный арест от 15 до 20 суток.