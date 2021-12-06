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Пьяный водитель легковушки устроил дрифт на дороге в Павлодаре

6 Декабря 2021 14:33
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Пьяный водитель легковушки устроил дрифт на дороге в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Необычные нарушения правил дорожного движения выявили стражи порядка в Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вчера, в 00.50, во дворе дома на улице Ткачёва во время патрулирования сотрудниками полиции остановлен автомобиль Mercedes-Benz , водитель которого при управлении совершал странные маневры, подвергающие опасности как его самого, так и других людей», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

При разговоре полицейские поняли, что он пьян, сообщили в ДП. Медосвидетельствование подтвердило их предположение. Мужчина же сказал, что не ожидал встретить полицейских и решил немного подрифтовать. В его отношении составлен административный протокол, а машина водворена на специализированную штрафную стоянку.
«Другой водитель, но уже в Экибастузе, наоборот, выпив спиртное, так боялся попасться полицейским, что решил ехать очень медленно. Но еле передвигающаяся по проезжей части в 03.20 машина лишь привлекла внимание патрульных», - отметили в правоохранительных органах региона.

После медицинского освидетельствования 26-летний водитель привлечен к административной ответственности по статье 608 КРКоАП, а его «ВАЗ-2107» водворен на штрафстоянку.

В 2021 году за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения задержано свыше 1400 человек, отметили стражи порядка.

Напомним, в ноябре в Павлодаре водитель снятой с учета в РФ машины 32 раза попал в камеры систем фиксации с нарушениями – он был оштрафован на 713 тысяч 965 тенге.

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#Павлодарская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Антон Гагарин

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