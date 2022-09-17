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Пьяный водитель Камаза переехал два легковых авто в Жетысуской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Сентября 2022, 11:33
Пьяный водитель Камаза переехал два легковых авто в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель Камаза переехал две легковые машины в селе Балпык би в Жетысуской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ночь с 16 на 17 сентября произошло ДТП с участием трех автомашин – «Камаз», «Опель Вектра» и «Тойота Камри». В дорожной аварии серьезно пострадали два человека, госпитализированные в Коксускую районную больницу.

Предварительно установлено, что виновником ДТП является 31-летний водитель грузовика Камаз. Согласно медосвидетельствованию, он находился в алкогольном опьянении. Начато досудебное расследование. Мужчина задержан.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ДТП   МВД РК   Жетысуская область  
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