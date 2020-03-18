Пьяный водитель джипа устроил гонки на улицах Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель «Лэнд Крузера» устроил гонки на улицах Павлодара. Лихача арестовали на 15 суток и лишили прав на семь лет, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что в областном центре на парковке одного из торговых домов находится автомашина марки «Тойота Лэнд Крузер», водитель которой - в состоянии алкогольного опьянения. Оператор 102 незамедлительно передал всем автопатрулям ориентировку на задержание данной машины, - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области. - Буквально через некоторое время патрульными полицейскими автомашина установлена на пересечении улиц Абая-Ломова, а дальше - как в кино».

Водитель не только проигнорировал законные требования стражей правопорядка об остановке транспортного средства, но и устроил настоящие гонки, создавая аварийную ситуацию на дороге и грубо нарушая правила дорожного движения.

Скрыться от полицейских ему не удалось, водитель был задержан патрульными полицейскими и доставлен на медицинское освидетельствование.

«По результатам экспертизы, факты подтвердились. 25-летний павлодарец действительно находился в состоянии опьянения, - добавили в департаменте. - За все допущенные нарушения автомашина водворена на специализированную автостоянку, а в отношении водителя возбуждены административные производства по нескольким статьям: 593 части второй КРКоАП «Не соблюдение правил пользования ремнями безопасности» (штраф пять МРП), 599 части первой КРКоАП «Проезд на запрещающий сигнал светофора» (штраф десять МРП), 612 части первой КРКоАП «Управление транспортным средством без водительского удостоверения» (пять МРП), 613 части первой «Невыполнение законного требования сотрудников ОВД об остановке транспортного средства» (30 МРП), 608 части первой «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Административный суд Павлодара вынес решение о лишении павлодарца водительских прав сроком на семь лет и административный арест на 15 суток.