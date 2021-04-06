Пьяный водитель дважды сбегал от полицейских в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Водитель в алкогольном опьянении дважды сбегал от патрульных полицейских в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

«Около 09:00 часов патрульные полицейские на улице Улы Дала заметили, как водитель автомашины марки «Лада», проехав на красный свет светофора не уступил дорогу пешеходу. Требование экипажа автопатруля остановиться, нарушитель проигнорировал и, набирая скорость, попытался скрыться. Проехав несколько улиц, он оставил автомобиль во дворе жилого комплекса и бросился бежать. Сотрудники догнали беглеца, когда тот перелезал через ограждение. Увидев, что его настигли, молодой человек сел на забор и пытался уговорить полицейских», - прокомментировали инцидент в ведомстве.

Однако погоня на этом не закончилась. Спустив водителя вниз, инспектора повели его к машине, и в это время он вырвался и пустился наутёк. В ходе пешего преследования пьяный водитель был быстро пойман полицией.

Водителю, который был в алкогольном опьянении, было предложено пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.





Водитель нарушил статью 613 часть 4 КобАП РК – Невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Решением административного суда 27-летний водитель помещен в изолятор временного содержания на 15 суток и лишен права управления транспортным средством сроком на 8 лет. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.