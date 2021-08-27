УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель без прав задержан в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инспекторами батальона патрульной полиции Шемонаихинского района около 22:30 часов на 50 км автодороги «Усть-Каменогорск – Шемонаиха», возле поселка Первомайский был остановлен автомобиль Mercedes под управлением 30-летнего жителя Усть-Каменогорска, который согласно медицинскому освидетельствованию находился в состоянии алкогольного опьянения «легкой степени».При проверке документов было установлено, что водитель ранее был лишен права управления транспортным средством сроком на три года. Водитель был водворен в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование по статье 346 части 1 УК РК.