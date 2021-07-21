Пьяный водитель без прав задержан в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержан 25-летний пьяный водитель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что в середине июля сотрудниками патрульной полиции в ночное время была остановлена автомашина «ВАЗ». За рулем находился 25-летний местный житель.

«При проверке документов полицейские почувствовали запах алкоголя от водителя. Экспертиза показала, что мужчина находился в алкогольном опьянении. Также выяснилось, что водитель ранее был лишен права управления транспортным средством сроком на 3 года», - пояснили в пресс-службе.

Водитель водворен в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование по ст. 346 ч. 1 УК РК.