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Пьяный водитель без прав совершил  ДТП в Усть-Каменогорске

13 Января 2020 17:11
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Пьяный водитель без прав совершил  ДТП в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске пьяный водитель совершил дорожно-транспортное происшествие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

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В полиции сообщили, что 12 января 44-летний водитель Mercedes стал виновником дорожно-транспортного происшествия по улице Бажова, допустив столкновение с автомашиной Mitsubishi.

Как показало освидетельствование, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что он лишен водительских прав на 3 года за управление транспортным средством в нетрезвом виде еще в 2018 году.


«В отношении виновника ДТП 44-летнего гражданина заведено уголовное дело по ст. 346 ч.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан за управление транспортным средством, будучи лишенным судом права управления и в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы», – сообщил начальник управления полицииУсть-Каменогорска Даур Ибраев.

Напомним, в Республике Казахстан с 11 января 2020 года вступил в силу закон об ужесточении ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Орал Ерланулы

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