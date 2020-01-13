Пьяный водитель без прав совершил ДТП в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске пьяный водитель совершил дорожно-транспортное происшествие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В полиции сообщили, что 12 января 44-летний водитель Mercedes стал виновником дорожно-транспортного происшествия по улице Бажова, допустив столкновение с автомашиной Mitsubishi.

Как показало освидетельствование, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что он лишен водительских прав на 3 года за управление транспортным средством в нетрезвом виде еще в 2018 году.





«В отношении виновника ДТП 44-летнего гражданина заведено уголовное дело по ст. 346 ч.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан за управление транспортным средством, будучи лишенным судом права управления и в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы», – сообщил начальник управления полицииУсть-Каменогорска Даур Ибраев.

Напомним, в Республике Казахстан с 11 января 2020 года вступил в силу закон об ужесточении ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.