Новости
Пьяный водитель без прав съехал в кювет в Акмолинской области
28 Января 2022 12:46
Поделиться:
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель без прав съехал в кювет в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по темеДве легковушки столкнулись в Актюбинской области 20-летний парень погиб в ДТП на трассе в Акмолинской области Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
26 января около 22:23 часов участковым инспектором Есильского РОП в ходе объезда административного участка вблизи села Московское в кювете был обнаружен автомобиль ВАЗ-2010 под управлением 36-летнего жителя Костанайской области. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
При проверке по базам данных установлено, что он в августе 2021 года был лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет. По факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
- Дом для медработников построят в Щучинске
- Пропавшего 25 лет назад брата помогли найти жительнице Туркестанской области полицейские
- Закладчика синтетических наркотиков задержали в Актау
- Героин в крупном размере изъяли у 54-летнего костанайца
- Ерлан Тургумбаев вручил госнаграды семьям погибших полицейских в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Анаргуль Хамитова
954-047