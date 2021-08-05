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Пьяный водитель без прав катался на автокране по Кокшетау

5 Августа 2021 19:46
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Пьяный водитель без прав катался на автокране по Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Кокшетау полицейские задержали пьяного водителя автокрана, который, как оказалось, был ранее лишен права управления на пять лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции региона, 4 августа в 02:30 в Кокшетау сотрудники батальона патрульной полиции, следуя по маршруту патрулирования, обратили внимание на автокран, движущийся по улице Капцевича. Маневры, совершаемые большегрузной машиной, показались полицейским подозрительными.

«Остановив автокран, полицейские пытались поговорить с водителем. Он отказывался выходить из машины, а позже оказал им неповиновение. 36-летнему горожанину предложили пройти медицинское освидетельствование, согласно заключению которого, он находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени». Проверка по базам данных показала, что 15 октября 2019 г. данный гражданин был лишен права управления транспортным средством сроком на 5 лет», - рассказали в ведомстве.

Начато досудебное производство по ч. 1 ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица». Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.



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#Акмолинская область   #Видео   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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