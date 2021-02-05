Пьяный водитель без прав и несовершеннолетний оказались учатниками ДТП в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 17-летний подросток из Кокшетау взял тайно машину родителей, чтобы покататься по ночному городу, и попал в ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Третьего февраля в 02:58 полицейские в ходе патрулирования установили, что по улице Сулейменова в областном центре произошло ДТП. Как выяснилось, 56-летний водитель автомашины марки «Toyota Corolla», находясь в состоянии алкогольного опьянения средней степени, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки «Toyota Camry». Последней управлял 17-летний парень.

«При проверке документов полицейские выяснили, что 7 февраля 2019 года виновник ДТП лишен права управления транспортным средством на три года. По факту стражи порядка начали досудебное производство по ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица». Водитель помещен в изолятор временного содержания», - рассказали в ведомстве.

В отношении несовершеннолетнего полицейские составили административный протокол по ч. 2 ст. 612 КоАП РК «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления». Как выяснилось, в тайне от родителей подросток забрал ключи, чтобы прокатиться по ночному городу.

Также за нахождение несовершеннолетнего в ночное время без сопровождения законных представителей на 50-летнюю маму был составлен административный протокол по ч.2 ст. 442 КоАП РК.



