Пьяный угонщик столичного автомобиля задержан в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 36-летний житель столицы, лишенный водительских прав на семь лет, угнал автомобиль, но был задержан в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 5 июня около 05:50 экипажем автопатруля «Бакай-8» на 96-м км автодороги «Нур-Султан-Петропавловск» был остановлен автомобиль марки «ВАЗ-2109» без государственных регистрационных номерных знаков. В составе экипажа были инспектор роты патрульной полиции департамента полиции Акмолинской области капитан полиции Кайрат Сапаргужин и лейтенант полиции Айзат Калыков.

«За рулем автомобиля находился 36-летний житель столицы. От водителя исходил резкий запах алкоголя. Водитель был отстранен от управления транспортным средством и доставлен в Аккольскую центральную районную больницу для медицинского освидетельствования. Согласно заключению врача, водитель находился в «алкогольном опьянении средней степени». При проверке по имеющимся учетам сотрудники полиции выяснили, что водитель в апреле текущего года административным судом города Нур-Султана был лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет. К тому же 4 июня текущего года мужчина угнал это авто в столице», - рассказали в ведомстве.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица».

Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Аккольского района.



